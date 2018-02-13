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21:38 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Следователи просят откликнуться свидетелей убийства на улице Ферина в Уфе

В правоохранительные органы республики около 01 часов 11 февраля 2018 года поступило сообщение об обнаружении в автомобиле Тойота Камри по улице Ферина в городе Уфе с огнестрельным ранением тела 49-летнего мужчины.

СКР по РБ по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Поскольку преступление совершено в условиях неочевидности, следствие просит откликнуться всех, кому, что-либо известно о произошедшем, а также автовладельцев, проезжавших в период времени с 10.02.2018 20 час. 00 мин. по 11.02.2018 06 час. 00 мин. по ул. Ферина, ул. Т. Янаби, бульвар Баландина, ул. Сельская Богородская в направлении стадиона имени Гастелло, ул. Вологодская, ул. Интернациональная, ул. Первомайская, ул. Орджоникидзе, ул. Черниковская, ул. Машиностройтелей г. Уфы Республики Башкортостан, а также следование в направлении выезда из г. Уфы в сторону г. Благовещенск. А также предоставить видеозаписи следователям, позвонив по телефонам: 8 (347) 251−75−07 (дежурная служба следственного управления), 279−39−02 (полиция) или 102.

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