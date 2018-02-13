На борту разбившегося Ан-148 был уроженец Казахстана
Продолжают уточняться данные о погибших в авиакатастрофе под Москвой. Сегодня стало известно, что на борту рокового Ан-148 был уроженец Казахстана. Погибший Сергей Панченко вырос в селе Белые Воды
Продолжают уточняться данные о погибших в авиакатастрофе под Москвой. Сегодня стало известно, что на борту рокового Ан-148 был уроженец Казахстана. Погибший Сергей Панченко вырос в селе Белые Воды
В Россию он уехал учиться и остался там. 45-летний мужчина возглавлял Агентство развития Норильска.
Пассажирский лайнер «Саратовских авиалиний», напомним, разбился 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Воздушное судно следовало из Москвы в Орск и через несколько минут после вылета пропало с радаров.
Работы на месте авиакатастрофы ведутся круглосуточно. Спасатели уже обнаружили 499 обломков самолета и почти полторы тысячи фрагментов тел.
У родственников жертв крушения взяты пробы ДНК — только по ним могут определить личности погибших. Ну, а поисковая операция на месте крушения перешла в завершающую стадию, сообщили этим утром в российском МЧС.
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