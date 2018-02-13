Сорокалетнего ферганца выкрали из кафе, увезли за город, избили и сожгли

4 февраля отец пострадавшего гражданина Мамадалиева Р. 1977 года рождения, проживавшего в Богдодском районе Ферганской области, обратился в УВД. Он сообщил, что накануне его сын находился в чайхане со своими друзьями. В 16.30 неизвестный вызвал Мамадалиева на минутку на улицу, после чего мужчину уже никто не видел.
В результате проведенного расследования стало известно, что Мамадалиев был вызван из кафе на улицу по сговору 5 молодых людей. Выманив предпринимателя из кафе, его посадили в автомобиль «Ласетти» и отвезли на территорию фермерского хозяйства «Мирзаобод тутзори».
Мамадалиева били, а после избиения в целях сокрытия преступления, бесчувственного мужчину облили бензином и сожгли.
Все участники преступления задержаны.
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