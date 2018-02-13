Сорокалетнего ферганца выкрали из кафе, увезли за город, избили и сожгли

4 февраля отец пострадавшего гражданина Мамадалиева Р. 1977 года рождения, проживавшего в Богдодском районе Ферганской области, обратился в УВД. Он сообщил, что накануне его сын находился в чайхане со своими друзьями. В 16.30 неизвестный вызвал Мамадалиева на минутку на улицу, после чего мужчину уже никто не видел.