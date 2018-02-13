ДТП возле «Керуена»: сбивший девушек водитель предстал перед судом
АСТАНА, 13 фев — Sputnik. Водитель черного Infinity Болат Молдагалиев, сбивший трех девушек рядом с
АСТАНА, 13 фев — Sputnik. Водитель черного Infinity Болат Молдагалиев, сбивший трех девушек рядом с
На слушании присутствовали адвокат обвиняемого и родственники пострадавших девушек — две из них отделались легкими травмами, третья, 24-летняя Асель Рымханова, до сих пор не может самостоятельно ходить, на суде выступил ее отец.
«Нам от них ничего не надо. Моя дочь пострадала в этом ДТП. Травмы, которые она получила, на всю жизнь. Ее всю жизнь будут преследовать эти болезни. Он отнесся к ней не
Виновник ДТП утверждает, что в момент аварии с ним случился приступ. Якобы в детстве у него диагностировали эпилепсию, но сняли с учета много лет назад.
«Я еще раз прошу прощения у Асель и у всех пострадавших. Я признаю свою вину и готов нести ответственность по закону. Но я не оставлял места ДТП. Есть доказательства», — выступил на суде Болат Молдагалиев.
Одним из главных вопросов у пострадавших остается то, как Молдагалиев получил водительские права, если до сих пор страдает эпилепсией. Выяснилось, что мужчина и раньше попадал в аварии.
Автомобиль Infinity сбил пешеходов на парковочной территории ТРЦ «Керуен» 12 ноября 2017 года.
В результате ДТП была госпитализирована 24-летняя Асель Рымханова. В сознание она пришла только спустя неделю. Через несколько дней после ДТП в Сети появилось обращение водителя, где он попросил прощения у пострадавших. Мужчина утверждает, что за рулем у него случился приступ и он потерял сознание.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.