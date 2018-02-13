ДТП возле «Керуена»: сбивший девушек водитель предстал перед судом

Источник: Sputniknews.kz

На слушании присутствовали адвокат обвиняемого и родственники пострадавших девушек — две из них отделались легкими травмами, третья, 24-летняя Асель Рымханова, до сих пор не может самостоятельно ходить, на суде выступил ее отец.

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«Нам от них ничего не надо. Моя дочь пострадала в этом ДТП. Травмы, которые она получила, на всю жизнь. Ее всю жизнь будут преследовать эти болезни. Он отнесся к ней не по-человечески. Проехал по ней, протащил 14 метров и не остановился, хотел скрыться. Другие люди его остановили», — сказал отец пострадавшей Нурлан Рымханов.

Виновник ДТП утверждает, что в момент аварии с ним случился приступ. Якобы в детстве у него диагностировали эпилепсию, но сняли с учета много лет назад.

«Я еще раз прошу прощения у Асель и у всех пострадавших. Я признаю свою вину и готов нести ответственность по закону. Но я не оставлял места ДТП. Есть доказательства», — выступил на суде Болат Молдагалиев.

Одним из главных вопросов у пострадавших остается то, как Молдагалиев получил водительские права, если до сих пор страдает эпилепсией. Выяснилось, что мужчина и раньше попадал в аварии.

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