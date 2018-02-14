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18:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о мошенничестве почти на 3 млн рублей завели в Волгодонске

Уголовное дело по факту мошенничества на сумму около 3 млн рублей возбуждено в Волгодонске.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) завели на главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств.

Как установлено следствием, подозреваемый представил в донской минсельхозпрод документы для получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы, который он якобы собирался направить на приобретение пресс-подборщика.

Однако впоследствии полученными деньгами фермер распорядился по своему усмотрению, переведя их на расчетный счет подконтрольного ему юридического лица, а в министерство сельского хозяйства и продовольствия представил документы с ложными сведениями о покупке пресс-подборщика.

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