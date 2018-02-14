Дело о мошенничестве почти на 3 млн рублей завели в Волгодонске
Уголовное дело по факту мошенничества на сумму около 3 млн рублей возбуждено в Волгодонске.
Уголовное дело по факту мошенничества на сумму около 3 млн рублей возбуждено в Волгодонске.
Как сообщает
Как установлено следствием, подозреваемый представил в донской минсельхозпрод документы для получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы, который он якобы собирался направить на приобретение
Однако впоследствии полученными деньгами фермер распорядился по своему усмотрению, переведя их на расчетный счет подконтрольного ему юридического лица, а в министерство сельского хозяйства и продовольствия представил документы с ложными сведениями о покупке
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