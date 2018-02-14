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11:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Супруги из Ангарска, чью квартиру затопило по вине коммунальщиков, отсудили 260 тысяч рублей

Управляющая компания нарушила нормы подачи воды.

Источник: Комсомольская правда

Два года назад семья из Ангарска попала в неприятную историю. Супруги только справили новоселье, сделали хороший ремонт. Столько труда и все коту под хвост! Из-за оборвавшегося шланга квартиру затопило. Хозяева насчитали ущерб на 200 тысяч рублей. В поисках справедливости они отправились в суд, ведь потоп случился отнюдь не по их вине.

Иск ангарчане подали на управляющую компанию, так как выяснилось, что шланг на смесителе вырвало из-за того, что организация подала в квартиру воды выше установленных норм.

— Мне позвонила жена и сказала, на кухне хлещет вода и идет пар, — рассказал в суде хозяин квартиры Олег. — Вызвали аварийную службу. Пока ждали, сосед перекрыл кипяток. Воды было много, 5−7 сантиметров от пола. Жена была в сапогах, только поэтому ожогов не получила.

Подоспевшие аварийщики показали, какие трубы идут в квартиру и сказали, что акт об аварии следует составлять в управляющей компании. Но было воскресенье и хозяева только зафиксировали на камеру фотоаппарата температуру в тепловом узле. Она явно превышала норму.

— Если бы сотрудники коммунальной компании следил за температурой воды, поступающей в квартиру, то шланг бы не перегрелся и не лопнул от высокой температуры, — считает Олег.

В свою очередь представители УК уже в суде отстаивали свою позицию, мол, горячая вода подается потребителям в пределах установленных норм, так как в тепловом узле стоит прибор — температурный регулятор жидкости, который смешивает воду, поступающую с ТЭЦ и с обратки. Независимая экспертиза же показала, что температура воды была более 121 градуса. По СанПину, в свою очередь, она не может превышать 75-и, а максимальная температура, которую может выдержать шланг-подводка — 90! Прибор же, о котором говорили коммунальщики, был неисправен.

— Квартира пострадала прилично, — говорит Олег. — Повреждены на кухне перегородки, гарнитур, взбух ламинат. И суд удовлетворил причиненный ущерб. Правда, коммунальщики подали апелляцию, ждем решения.

Таким образом, супруги выиграли у управляющей компании 200 тысяч рублей — это возмещение ущерба и 60 тысяч рублей — за услуги адвоката и экспертов.

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