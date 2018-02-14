Супруги из Ангарска, чью квартиру затопило по вине коммунальщиков, отсудили 260 тысяч рублей
Управляющая компания нарушила нормы подачи воды.
Управляющая компания нарушила нормы подачи воды.
Два года назад семья из Ангарска попала в неприятную историю. Супруги только справили новоселье, сделали хороший ремонт. Столько труда и все коту под хвост!
Иск ангарчане подали на управляющую компанию, так как выяснилось, что шланг на смесителе вырвало
— Мне позвонила жена и сказала, на кухне хлещет вода и идет пар, — рассказал в суде хозяин квартиры Олег. — Вызвали аварийную службу. Пока ждали, сосед перекрыл кипяток. Воды было много, 5−7 сантиметров от пола. Жена была в сапогах, только поэтому ожогов не получила.
— Если бы сотрудники коммунальной компании следил за температурой воды, поступающей в квартиру, то шланг бы не перегрелся и не лопнул от высокой температуры, — считает Олег.
В свою очередь представители УК уже в суде отстаивали свою позицию, мол, горячая вода подается потребителям в пределах установленных норм, так как в тепловом узле стоит прибор — температурный регулятор жидкости, который смешивает воду, поступающую с ТЭЦ и с обратки. Независимая экспертиза же показала, что температура воды была более 121 градуса. По СанПину, в свою очередь, она не может превышать 75-и, а максимальная температура, которую может выдержать
— Квартира пострадала прилично, — говорит Олег. — Повреждены на кухне перегородки, гарнитур, взбух ламинат. И суд удовлетворил причиненный ущерб. Правда, коммунальщики подали апелляцию, ждем решения.
Таким образом, супруги выиграли у управляющей компании 200 тысяч рублей — это возмещение ущерба и 60 тысяч рублей — за услуги адвоката и экспертов.
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