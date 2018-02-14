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10:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские задержали в Калининграде серийного автовора

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Комсомольская правда

Ночью на улице Озерной сотрудники ППС услышали сработавшую автомобильную сигнализацию. Полицейские направились на парковку и задержали мужчину, который пытался вскрыть автомобиль.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска выяснили, что задержанный в конце января проник в микроавтобус на этой же улице и украл документы и видеорегистратор. Сейчас мужчину проверяют на причастность к имущественным преступлениям, ранее совершенным на территории микрорайона Сельма. По оперативной информации подозреваемый причастен к 4 аналогичным кражам.

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