Полицейские задержали в Калининграде серийного автовора

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска выяснили, что задержанный в конце января проник в микроавтобус на этой же улице и украл документы и видеорегистратор. Сейчас мужчину проверяют на причастность к имущественным преступлениям, ранее совершенным на территории микрорайона Сельма. По оперативной информации подозреваемый причастен к 4 аналогичным кражам.