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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове экс-полицейскую будут судить за вымогательство взятки у бизнесмена

В Ростове-на-Дону прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы полиции, которую обвиняют по п.п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки группой лиц по предварительному сговору, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, женщина, будучи полицейской, вымогала взятку у предпринимателя вместе с другими лицами. За деньги она обещала освободить бизнесмена от административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.

«Обвиняемая пыталась скрыться от органов следствия, однако место ее нахождения было установлено и ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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