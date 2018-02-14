В Ростове экс-полицейскую будут судить за вымогательство взятки у бизнесмена
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По версии следствия, женщина, будучи полицейской, вымогала взятку у предпринимателя вместе с другими лицами. За деньги она обещала освободить бизнесмена от административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.
«Обвиняемая пыталась скрыться от органов следствия, однако место ее нахождения было установлено и ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
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