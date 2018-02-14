В Краснодаре иномарка перевернулась после ДТП

По предварительным данным, 38-летний водитель Nissan рядом с домом 151/1 не справился с управлением — машину занесло и она опрокинулась. После иномарка врезалась в пустую Chevrolet, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.