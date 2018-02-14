В Краснодаре иномарка перевернулась после ДТП
В Краснодаре 13 февраля произошла авария, где перевернулась машина.
В Краснодаре 13 февраля произошла авария, где перевернулась машина.
ДТП случилось около 19:15 на улице Уральской.
По предварительным данным, 38-летний водитель Nissan рядом с домом 151/1 не справился с управлением — машину занесло и она опрокинулась. После иномарка врезалась в пустую Chevrolet, сообщил порталу Юга.ру руководитель
В ДТП никто не пострадал. Стаж вождения водителя Nissan — 20 лет. По предварительным данным, причиной аварии стала неверно выбранная скорость без учета погодных условий.
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