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10:59 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре иномарка перевернулась после ДТП

В Краснодаре 13 февраля произошла авария, где перевернулась машина.

ДТП случилось около 19:15 на улице Уральской.

По предварительным данным, 38-летний водитель Nissan рядом с домом 151/1 не справился с управлением — машину занесло и она опрокинулась. После иномарка врезалась в пустую Chevrolet, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В ДТП никто не пострадал. Стаж вождения водителя Nissan — 20 лет. По предварительным данным, причиной аварии стала неверно выбранная скорость без учета погодных условий.

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