Рейс из Москвы в Сочи отложили из-за неисправности самолета
Он должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в 09:10.
Он должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в 09:10.
Рейс SU 1122 компании «Аэрофлот» направления Москва — Сочи отложен на неопределенный срок
Пассажиры уже ехали в автобусе к самолету, когда стало известно, что рейс будет задержан.
По словам сотрудников аэропорта, на замену самолета потребуется не меньше часа, сообщает ТАСС.
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