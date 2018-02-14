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10:48 (мск), источник: Кубань 24

Рейс из Москвы в Сочи отложили из-за неисправности самолета

Он должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в 09:10.

Рейс SU 1122 компании «Аэрофлот» направления Москва — Сочи отложен на неопределенный срок из-за неисправности.

Пассажиры уже ехали в автобусе к самолету, когда стало известно, что рейс будет задержан.

По словам сотрудников аэропорта, на замену самолета потребуется не меньше часа, сообщает ТАСС.

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