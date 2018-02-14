Верховный суд проверит обоснованность приговора по делу авторов, обвиняемых в разжигании национальной розни

«В Минский городской суд в установленном законом порядке поданы апелляционные жалобы обвиняемых по уголовному делу об умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды или розни, совершенных группой лиц, на приговор от 2 февраля 2018 года», — информировали в пресс-службе.
О дате судебного разбирательства в апелляционном порядке Верховным судом будет сообщено дополнительно.
Как сообщалось, Минский городской суд признал Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца, Сергея Шиптенко виновными в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды или розни группой лиц. На основании ч.3 ст. 130 УК Беларуси каждому из них назначено 5 лет лишения свободы. К ним применена отсрочка исполнения наказания на 3 года.
Фигурантов дела задержали в декабре 2016 года после публикаций на российских информационных ресурсах. Материалы выходили под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь, Артур Григорьев.
По выводам Республиканской экспертной комиссии, в материалах авторы ставили под сомнение суверенитет Беларуси, в текстах содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.