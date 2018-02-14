Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дмитрий Соловьев, сын Сергея Соловьева
Ток-шоу с ревматологом: как спастись от боли в спине и суставах
Елена Исинбаева стала мамой во второй раз
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Роза Сябитова призналась, что сделала 8 пластических операций
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
Евгения Медведева жестко ответила иностранным журналистам - СМИ
СМИ Турции: ракета США сбила Су-25 и спутала карты
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
СМИ поведали о разговоре стюардессы Ан-148 за минуты до крушения
СМИ: 59-летняя Стоун разделась для обложки глянца
Роза Сябитова призналась, что сделала 8 пластических операций
Ирину Аллегрову раскритиковали за выступление в лосинах
СМИ Германии: Преемник Меркель может взять курс на войну с РФ
СМИ о разговоре стюардессы Ан-148 перед крушением
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
12«Придорожная Америка»
10:51 (мск), источник: БЕЛТА

Верховный суд проверит обоснованность приговора по делу авторов, обвиняемых в разжигании национальной розни

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд проверит законность и обоснованность приговора по делу авторов ряда российских информационных ресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.

Источник: БЕЛТА

«В Минский городской суд в установленном законом порядке поданы апелляционные жалобы обвиняемых по уголовному делу об умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды или розни, совершенных группой лиц, на приговор от 2 февраля 2018 года», — информировали в пресс-службе.

О дате судебного разбирательства в апелляционном порядке Верховным судом будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, Минский городской суд признал Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца, Сергея Шиптенко виновными в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды или розни группой лиц. На основании ч.3 ст. 130 УК Беларуси каждому из них назначено 5 лет лишения свободы. К ним применена отсрочка исполнения наказания на 3 года.

Фигурантов дела задержали в декабре 2016 года после публикаций на российских информационных ресурсах. Материалы выходили под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь, Артур Григорьев.

По выводам Республиканской экспертной комиссии, в материалах авторы ставили под сомнение суверенитет Беларуси, в текстах содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Уроженец Мозыря организовал финансовую пирамиду
Простой рецепт шарлотки с яблоками
В ОКР объяснили «ошибочный» недопуск двух россиян до Олимпиады
Странные запреты: что нужно убрать из чемодана перед полетом
Эксперты определили лучшие и худшие для жизни регионы России
Назван новый главный риск для финансовой системы России
Клинцевича сняли с поста в комитете Совфеда по обороне
Адвокат Трампа признал, что платил порноактрисе
Российские фигуристы заняли второе место в короткой программе ОИ
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Меньше балла: Тарасова и Морозов бьются за золото Впереди только чемпионы мира из Китая
Авто
Новый «Гелик»: показали самую крутую версию Почти 600 «лошадей» и 4,5 секунды до сотни у рамного внедорожника — в Mercedes-AMG сошли с ума?
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене Дакота Джонсон, исполнившая роль Анастейши, рассказала о самом сложном эпизоде и о странных моментах во время работы на площадке
Недвижимость
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
Всю жизнь - в очереди. Когда Петербург избавится от коммуналок?
Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% годовых
Глава Бурятии рассказал, что купил дом в ипотеку под Улан-Удэ на 10 лет
Леди
Кажется, встречаются: звездные пары, которые не хотят огласки Эти пары не светятся в социальных сетях и не рассказывают о своих отношениях в каждом интервью
Дети
Елена Исинбаева стала мамой во второй раз Имя новорожденного пока не известно.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Зонируем гостиную: 4 простых правила
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь