Снег на перевале и ЮБК: на скользкой дороге бьются машины
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма пошел снег — пользователи соцсетей сообщают о метели в районе Ангарского перевала и на трассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма пошел снег — пользователи соцсетей сообщают о метели в районе Ангарского перевала и на трассе
Так, с самого утра идет снег на подъеме на перевал. На дороге образовалась слякоть, дорожное полотно стало скользким и движение по нему затруднилось.
О сильных осадках и налипании мокрого снега также сообщают жители южнобережных поселков между Алуштой и Ялтой. В районе Виноградного на обочинах снежный покров составляет порядка 10−15 см. На этом участке дороги водитель ВАЗа не справился с управлением и слетел в кювет. О пострадавших пока не известно, но очевидцы рассказывают о работающих на месте ДТП медиках.
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в среду на ЮБК и в горах прогнозируются ливни и снег.
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