Снег на перевале и ЮБК: на скользкой дороге бьются машины

Так, с самого утра идет снег на подъеме на перевал. На дороге образовалась слякоть, дорожное полотно стало скользким и движение по нему затруднилось.

О сильных осадках и налипании мокрого снега также сообщают жители южнобережных поселков между Алуштой и Ялтой. В районе Виноградного на обочинах снежный покров составляет порядка 10−15 см. На этом участке дороги водитель ВАЗа не справился с управлением и слетел в кювет. О пострадавших пока не известно, но очевидцы рассказывают о работающих на месте ДТП медиках.