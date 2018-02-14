Массив гаражей сгорел 14 февраля в Кстовском районе
Пожар произошел ночью.
Пожар произошел ночью.
Массив гаражей горел 14 февраля в Кстовском районе. Об этом сообщает
Как отмечается в сообщении, информация о возгорании гаражей, расположенных в поселке Селекция, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в половине второго ночи.
В результате пожара сгорели кровли гаражей и имущество. Общая площадь, пройденная огнем, составила 56 кв. метров.
В ликвидации возгорания были задействованы 19 пожарных и пять единиц техники.
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