Массив гаражей сгорел 14 февраля в Кстовском районе

Массив гаражей горел 14 февраля в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, информация о возгорании гаражей, расположенных в поселке Селекция, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в половине второго ночи.

В результате пожара сгорели кровли гаражей и имущество. Общая площадь, пройденная огнем, составила 56 кв. метров.