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11:17 (мск), источник: Newsroom24.ru

Массив гаражей сгорел 14 февраля в Кстовском районе

Пожар произошел ночью.

Массив гаражей горел 14 февраля в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, информация о возгорании гаражей, расположенных в поселке Селекция, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в половине второго ночи.

В результате пожара сгорели кровли гаражей и имущество. Общая площадь, пройденная огнем, составила 56 кв. метров.

В ликвидации возгорания были задействованы 19 пожарных и пять единиц техники.

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