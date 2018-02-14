60 населённых пунктов Иркутской области попадают в зону возможного подтопления весной

В зоне риска — Тайшетский, Жигаловский, Усть-Кутский, Киренский, Казачинско-Ленский и Катангский районы. В региональном МЧС сообщают: подготовка к весеннему половодью идёт по плану. С ледовыми заторами на реках будут бороться с помощью взрывчатки — на неё уже сделана заявка. По словам синоптиков, март ожидают на один-два градуса теплее нормы. Ещё одна причина возможных паводков — много снега.
— Запасы воды в снеге в полтора, местами в два раза больше обычного — это относительно средних многолетних значений. И в настоящее время снегонакопление ещё продолжается, — говорит начальник отдела гидрологических прогнозов УГМС Иркутской области Наталья Якимова.
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