60 населённых пунктов Иркутской области попадают в зону возможного подтопления весной

В зоне риска — Тайшетский, Жигаловский, Усть-Кутский, Киренский, Казачинско-Ленский и Катангский районы. В региональном МЧС сообщают: подготовка к весеннему половодью идёт по плану. С ледовыми заторами на реках будут бороться с помощью взрывчатки — на неё уже сделана заявка. По словам синоптиков, март ожидают на один-два градуса теплее нормы. Ещё одна причина возможных паводков — много снега.