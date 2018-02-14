Взрывчатку на «Площади Восстания-2» не нашли
Выход из метро на Московский вокзал в Петербурге открыт после проверки утром 14 февраля. Ничего опасного в вестибюле не нашли.
Выход из метро на Московский вокзал в Петербурге открыт после проверки утром 14 февраля. Ничего опасного в вестибюле не нашли.
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