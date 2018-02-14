Взрывчатку на «Площади Восстания-2» не нашли

Как сообщает пресс-служба метрополитена, перерыв в работе второго вестибюля «Площади Восстания» составил ровно час, в 10.38 вход и выход открыли. Оставленная у касс сумка оказалась неопасна. Напомним, закрывать пришлось только один из вестибюлей станции.