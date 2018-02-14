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17:48 (мск), источник: ЮГА.ру

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Каневском районе

В станице Стародеревянковской Каневского района произошла авария, где погибла женщина.

Источник: ЮГА.ру

ДТП случилось на перекрестке улиц Советской и Гагарина 13 февраля около 19:00. неизвестная машина сбила двух пешеходов и скрылась — 57-летняя женщина скончалась на месте, 24-летняя девушка госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полиция возбудила уголовное дело. Ведется розыск водителя темного ВАЗ-21099 с механическими повреждениями в передней части. Полицейские просят всех, кому что-либо известно об этой аварии, сообщить по телефонам: 102 или 8 (86164) 45−702.

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