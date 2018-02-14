Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Каневском районе
В станице Стародеревянковской Каневского района произошла авария, где погибла женщина.
В станице Стародеревянковской Каневского района произошла авария, где погибла женщина.
ДТП случилось на перекрестке улиц Советской и Гагарина 13 февраля около 19:00. неизвестная машина сбила двух пешеходов и скрылась — 57-летняя женщина скончалась на месте, 24-летняя девушка госпитализирована, сообщает
Полиция возбудила уголовное дело. Ведется розыск водителя темного ВАЗ-21099 с механическими повреждениями в передней части. Полицейские просят всех, кому
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