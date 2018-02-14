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11:08 (мск), источник: Восток Медиа

Полицейский беспредел во Владивостоке: в стрип-клуб нагрянули «маски-шоу»

После визита силовиков из заведения исчезли 140 000 рублей.

Во Владивостоке разгорается крупный скандал, в котором оказалась замешана городская полиция. Речь идёт о самом настоящем полицейском произволе. В городской стриптиз-клуб нагрянули «маски-шоу» — без каких-либо оснований. В ситуации разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Владивосток отметился случаем настоящего полицейского беспредела. «Под раздачу» попал стриптиз-клуб «Zaжигалка». Заведение достаточно новое — оно открылось только в прошлом году. В минувшую пятницу в клуб нагрянули «маски-шоу» — в разгар вечера в клуб ворвался отряд СОБР и несколько оперативников полиции. О произошедшем сегодня рассказал представитель заведения Михаил. «Было около десяти вечера. Без каких-либо объяснений в помещение ворвались сотрудники правоохранительных органов. Они не представились. Всех в помещении — и сотрудников, и гостей — положили лицом в пол. Работников клуба начали допрашивать, причём задавали общие вопросы. Что-то вроде — сколько ты в клубе работаешь, какие обязанности исполняешь. Спрашивали про наркотики, но этого у нас никогда не было», — подчеркнул собеседник редакции.

После этого директора клуба Ярослава Косинского забрали в участок. Как оказалось, поводом для полицейской операции стало заявление бывшей работницы «Zажигалки». В конце января она написала заявление, в котором обвинила Косинского в изнасиловании. Преступление, по словам заявительницы, произошло в ноябре 2017 года. Почему сотрудница клуба опомнилась только через два месяца — это отдельный вопрос. Примечательно и то, что вскоре после подачи заявления якобы пострадавшая ушла с работы. Она была устроена неофициально — так что ей ничего не стоило просто «забить» на клуб, уведомив работодателя. Закончилась эта «вайнштейновская» история ничем: как минимум потому, что обязательные 10 дней, в течение которых возбуждается уголовное дело, давно прошли. Косинский все обвинения отрицал. Его пару часов помурыжили, поспрашивали — и отпустили восвояси. Часть полицейской операции попала на записи камер. Сохранился только фрагмент — так как силовики попросту сломали камеры записи.

После того, как вся эта эпопея закончилась, настало время подсчитывать убытки. Они были немаленькие. Помимо сорванного пятничного вечера (одного из самых прибыльных на неделе), речь идёт об ущербе имуществу. «Полицейские сорвали камеры наблюдения, сломали компьютеры, вырвали три жёстких диска, обрезали провода охранной сигнализации. Некоторые просто распивали напитки из нашего бара. А в понедельник пришла бухгалтер и выяснила, что наш сейф вскрыли. Оттуда пропало порядка 140 000 рублей», — рассказал Михаил. В клуб тут же вызвали полицию. Сейчас по факту пропажи денег уже возбудили уголовное дело. Кого подозревать в краже — сказать сложно. «Мы не грешим конкретно ни на кого. Вполне возможно, кто-то из наших сотрудников воспользовался суматохой и вскрыл сейф. Но, к сожалению, не исключено, что в этом могут быть замешаны сотрудники правоохранительных органов», — считает Михаил.

По его словам, в клубах сети «Zaжигалка» (они существуют почти в 40 городах России) уже происходили подобные истории. Чаще всего они связаны с происками конкурентов или интересами каких-нибудь высокопоставленных лиц. Во всех случаях конфликты удалось решать миром. Как будут развиваться события во Владивостоке — покажет время.

К слову говоря, РИА «Восток-Медиа» обратилось за комментарием в правоохранительные органы. Надеемся, что в скором времени они прокомментируют данную акцию.

Стоит отметить, что приморские силовики часто устраивают разные скандальные акции — в независимости от ведомства. Многим в Приморье запомнилась организованная краевым управлением ФСБ в 2016 году высадка на плавбазу компании «Доброфлот». В прошлом году «макси-шоу» пожаловали во Владивосток — в марте силовики оцепили банк «Приморье». Как выяснилось, операцию провели для банальной выемки документов.

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