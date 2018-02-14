В Черемхово разбился мужчина, которого вытолкнули с балкона

Как сообщает 14 февраля 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, ночью с 10 на 11 февраля пять человек распивали спиртное в квартире на третьем этаже дома по ул. Чапаева, в шестом часу утра трое из них вышли на балкон. Из личной неприязни 47-летний мужчина вытолкнул с балкона 27-летнего знакомого, инвалида детства. Присутствовавшая при этом 29-летняя женщина, возмутилась произошедшим и толкнула злоумышленника в спину, мужчина не удержался, перевесился через перила балкона и упал. От травм мужчина скончался в автомобиле скорой помощи, его 27-летний знакомый госпитализирован с травмами, которые не угрожают его жизни.