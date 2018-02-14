В Черемхово разбился мужчина, которого вытолкнули с балкона
В Черемхово по факту смерти местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В Черемхово по факту смерти местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщает 14 февраля 2018 года
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении женщины, подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления.
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