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11:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

Минстрой прокомментировал гибель дольщика «Первого пермского»

А следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины.

В Минсторе прокомментировали гибель дольщика «Первого пермского микрорайона». Тело мужчины обнаружили 12 февраля.

«Данный гражданин 100% попадал под меры поддержки обманутых дольщиков, разработанные Правительством региона, о чём ранее был проинформирован, — сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Пермского края. — Дополнительных денег на достройку объекта ему платить было не нужно. С жалобами и за консультациями он не обращался в call-центр Минстроя или рабочую группу при Общественной палате. У гражданина не было проблем с жильём, он проживал в частном доме, где и был зарегистрирован. Мы приносим свои соболезнования семье».

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«Следователи проводят проверку по факту смерти гражданина, — сообщили корреспонденту “АиФ"-Прикамье” в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Признаков того, что мужчина стал жертвой насильственного преступления, обнаружено не было».

Напомним, о трагедии сообщила в соцсетях член инициативной группы дольщиков Наталья Трушникова.

«Он очень переживал, что продал квартиру, чтоб купить жильё в Первом пермском микрорайоне, — написала Наталья Трушникова на своей странице ВКонтакте. — У мужчины остались жена с рёбенком. Соболезную семье!».

Первые пермский микрорайон начали строить в 2014 году. Через год в новые дома должны были въехать первые жильцы, но ни один дом сдан не был. Обманутые дольщики не раз выходили на акции протеста, в итоге приняли решение о создании ЖСК.

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