Минстрой прокомментировал гибель дольщика «Первого пермского»
А следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины.
А следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины.
В Минсторе прокомментировали гибель дольщика «Первого пермского микрорайона». Тело мужчины обнаружили 12 февраля.
«Данный гражданин 100% попадал под меры поддержки обманутых дольщиков, разработанные Правительством региона, о чём ранее был проинформирован, — сообщили в
«Следователи проводят проверку по факту смерти гражданина, — сообщили корреспонденту “АиФ"-Прикамье” в
Напомним, о трагедии сообщила в соцсетях член инициативной группы дольщиков Наталья Трушникова.
«Он очень переживал, что продал квартиру, чтоб купить жильё в Первом пермском микрорайоне, — написала Наталья Трушникова на своей странице ВКонтакте. — У мужчины остались жена с рёбенком. Соболезную семье!».
Первые пермский микрорайон начали строить в 2014 году. Через год в новые дома должны были въехать первые жильцы, но ни один дом сдан не был. Обманутые дольщики не раз выходили на акции протеста, в итоге приняли решение о создании ЖСК.
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