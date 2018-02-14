Минстрой прокомментировал гибель дольщика «Первого пермского»

В Минсторе прокомментировали гибель дольщика «Первого пермского микрорайона». Тело мужчины обнаружили 12 февраля.

«Данный гражданин 100% попадал под меры поддержки обманутых дольщиков, разработанные Правительством региона, о чём ранее был проинформирован, — сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Пермского края. — Дополнительных денег на достройку объекта ему платить было не нужно. С жалобами и за консультациями он не обращался в call-центр Минстроя или рабочую группу при Общественной палате. У гражданина не было проблем с жильём, он проживал в частном доме, где и был зарегистрирован. Мы приносим свои соболезнования семье».

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«Следователи проводят проверку по факту смерти гражданина, — сообщили корреспонденту “АиФ"-Прикамье” в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Признаков того, что мужчина стал жертвой насильственного преступления, обнаружено не было».

Напомним, о трагедии сообщила в соцсетях член инициативной группы дольщиков Наталья Трушникова.

«Он очень переживал, что продал квартиру, чтоб купить жильё в Первом пермском микрорайоне, — написала Наталья Трушникова на своей странице ВКонтакте. — У мужчины остались жена с рёбенком. Соболезную семье!».