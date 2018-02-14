Осужден заказчик убийства чиновника и бизнесмена

Фигурант уголовного дела Аркадий Петров, обвиняемый также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, осужден по приговору суда к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
«Кроме того, суд взыскал в счет возмещения морального вреда по полмиллиона рублей в пользу каждого из потерпевших», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Напомним, суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора в два часа дня 12-го февраля, после того как подсудимый сказал последнее слово. По всем инкриминируемым ему преступлениям Петров свою вину признал частично.
Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, обвиняемый в подготовке убийств 61-летний предприниматель Аркадий Петров (являлся директором ТД «Урал») сам хотел занять пост главы Красноармейского района и одновременно устранить конкурента по бизнесу.
В ноябре 2015 года он предложил своему знакомому за вознаграждение в 2,1 миллиона рублей наличными застрелить Сакулина и Кудряшова. В течение года заказчик предоставлял исполнителю информацию об образе жизни и маршрутах передвижения потенциальных жертв, в том числе фото- и видеоматериалы. Для исполнения преступного замысла заказчик незаконно приобрел пятизарядный нарезной охотничий карабин Мосина КМ-38 калибра 7,62×54.
Однако тщательно готовившиеся убийства не состоялись, так как потенциальный исполнитель обратился в правоохранительные органы. Заказчик был задержан с поличным при передаче исполнителю части вознаграждения в размере 600 тысяч рублей.
Напомним, у обвиняемого и потенциальных жертв имелись финансовые разногласия, связанные с использованием земельных участков в Челябинске.
Уголовное дело в отношении Петрова поступило в Курчатовский районный суд 30-го октября 2017 года. Заседания откладывались семь раз, пять из которых (два — в ноябре и три — в декабре) — по причине неявки свидетелей. Еще два раза — по иным основаниям.
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