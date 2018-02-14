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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье четыре дня искали 29-летнюю мать двоих детей

Женщину нашли живой и здоровой.

10 февраля пропала 29-летняя жительница Верещагинского района Пермского края Дарья Б. Женщина — мать двоих детей — ушла с работы, но домой не вернулась. Сначала родственники искали ее самостоятельно, а во вторник, 13 февраля, написали заявление о пропаже в полиции.

Уже на следующий день стражам порядка удалось разыскать пропавшую женщину. Она жива и здорова, ей ничего не угрожало, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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