В Прикамье четыре дня искали 29-летнюю мать двоих детей

10 февраля пропала 29-летняя жительница Верещагинского района Пермского края Дарья Б. Женщина — мать двоих детей — ушла с работы, но домой не вернулась. Сначала родственники искали ее самостоятельно, а во вторник, 13 февраля, написали заявление о пропаже в полиции.

Уже на следующий день стражам порядка удалось разыскать пропавшую женщину. Она жива и здорова, ей ничего не угрожало, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.