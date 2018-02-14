В Прикамье четыре дня искали 29-летнюю мать двоих детей
Женщину нашли живой и здоровой.
Женщину нашли живой и здоровой.
10 февраля пропала 29-летняя жительница Верещагинского района Пермского края Дарья Б. Женщина — мать двоих детей — ушла с работы, но домой не вернулась. Сначала родственники искали ее самостоятельно, а во вторник, 13 февраля, написали заявление о пропаже в полиции.
Уже на следующий день стражам порядка удалось разыскать пропавшую женщину. Она жива и здорова, ей ничего не угрожало, сообщили в
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