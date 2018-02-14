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11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии рабочий сорвался с высоты и погиб

Организацию обязали выплатить 280 тысяч рублей.

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошел на территории Салаватского химического завода.

При прокладке технологического трубопровода по межсекционной эстакаде с высоты восьми метров сорвался мужчина. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

— Причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, неприменение работником средств индивидуальной защиты, — сообщает ведомство.

Виновные лица обязаны выплатить штраф в размере 280 тысяч рублей.

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