В Башкирии рабочий сорвался с высоты и погиб
Организацию обязали выплатить 280 тысяч рублей.
Организацию обязали выплатить 280 тысяч рублей.
Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошел на территории Салаватского химического завода.
При прокладке технологического трубопровода по межсекционной эстакаде с высоты восьми метров сорвался мужчина. Он получил травмы несовместимые с жизнью.
— Причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, неприменение работником средств индивидуальной защиты, — сообщает ведомство.
Виновные лица обязаны выплатить штраф в размере 280 тысяч рублей.
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