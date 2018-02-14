Участникам перестрелки в цыганском поселке в Екатеринбурге продлили арест на полгода

В Екатеринбурге под суд пошел первый участник кровавой бойни, которая произошла в Цыганском поселке на улице Депутатской. Напомним, что в кровавой бойне сошлись казак Олег Шишов вместе со своими боевымитоварищами и цыган Дима Пестриков вместе с друзьями и родственниками. Итог конфликта в стиле Дикого запада: двое погибших, один в реанимации, еще пятеро — в больнице.

На участников бойни со стороны цыган возбудили дела за организацию и участие в массовых беспорядках. Все обвинения с казаков в убийстве были сняты. И сейчас под суд пошли Дмитрий Пестриков и его друзья. На предварительном засседании участникам перестрелки продлили срок ареста.

— По итогам заседания подсудимым продлена мера пресечения на 6 месяцев — до 29 июля, — рассказывают в Свердловском областном суде.