Участникам перестрелки в цыганском поселке в Екатеринбурге продлили арест на полгода
Первое заседание по уголовному делу пройдет 21 февраля.
Первое заседание по уголовному делу пройдет 21 февраля.
В Екатеринбурге под суд пошел первый участник кровавой бойни, которая произошла в Цыганском поселке на улице Депутатской. Напомним, что в кровавой бойне сошлись казак Олег Шишов вместе со своими боевымитоварищами и цыган Дима Пестриков вместе с друзьями и родственниками. Итог конфликта в стиле Дикого запада: двое погибших, один в реанимации, еще пятеро — в больнице.
На участников бойни со стороны цыган возбудили дела за организацию и участие в массовых беспорядках. Все обвинения с казаков в убийстве были сняты. И сейчас под суд пошли Дмитрий Пестриков и его друзья. На предварительном засседании участникам перестрелки продлили срок ареста.
— По итогам заседания подсудимым продлена мера пресечения на 6 месяцев — до 29 июля, — рассказывают в Свердловском областном суде.
Рассмотрение уголовного дела в областном суде начнется 21 февраля.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.