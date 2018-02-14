Полицейские задержали четверых парней, ограбивших автомобиль в Иркутске

Ночью 13 февраля четверо иркутян пошли грабить автомобили. Они вскрыли машину марки «ГАЗ» на улице Волгоградской, нашли в салоне звуковой усилитель и колонки и забрали их. Когда парни грузили чужие вещи в свой автомобиль, троих из них поймали патрульные полицейские и сотрудники Росгвардии. Один грабитель сбежал, но не надолго — уже через час задержали и его.

— Им оказался 20-летний местный житель, это главный подозреваемый по возбужденному уголовному делу по статье «кража», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — Похищенный усилитель и колонки скоро вернут владельцу.