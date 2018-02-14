Уральской банде наркодилеров вынесли приговор
Вынесен приговор шестерым участникам преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом синтетических наркотиков на Среднем Урале.
Вынесен приговор шестерым участникам преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом синтетических наркотиков на Среднем Урале.
Свердловский областной суд признал граждан Коростелева, Шабутдинова, Бузырева, Джуматова, Шлыкова и Мотовилова виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 9,5 до 17 лет.
«Суммарный срок тюремного заключения для тех, кто представлял реальную угрозу для населения Среднего Урала, составил 82,5 года», — сообщил
По его словам, расследованием уголовного дела занимался заместитель начальника отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области подполковник юстиции Максим Чаплыгин.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками полиции из Управления по контролю за оборотом наркотиков.
«Противоправной деятельностью наркодилеры начали заниматься в январе 2016 года. Шестеро подозреваемых арендовали на территории городов Верхняя Пышма, Арамиль, Нижний Тагил и Невьянск частные дома, в которых оборудовали лаборатории по производству смертельного зелья. Готовую продукцию сбывали бесконтактным способом через Интернет. В ходе
По его сведениям, в группировку входили ранее семь раз судимый за совершение краж житель Арамиля 1978 года рождения по прозвищу «Карась», двое представителей Верхней Пышмы 1977 и 1982 годов рождения, екатеринбуржец 1984 года рождения, а также житель Невьянска 1990 года рождения и мужчина 1980 года рождения, зарегистрированный в Среднеуральске.
По ходатайству следователя полиции все они до суда находились под арестом. Еще один задержанный по болезни находился на подписке о невыезде, он скончался до начала судебного разбирательства.
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