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12:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Эпидемия бешенства угрожает Волгоградской области

По информации Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в нашем регионе только за январь этого года зарегистрировано 25 случаев по данному заболеванию.

Количество пострадавших от укусов животных постоянно растет. Обстановка по этому вопросу остается напряженной.

Бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, чаще всего заканчивающееся смертельным исходом. Управление Россельхознадзора напоминает, что эффективных методов лечения болезни не существует, поэтому так важна профилактика, заключающаяся в вакцинации домашних, бездомных и диких животных.

Все пострадавшие от укусов должны немедленно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства.

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