Эпидемия бешенства угрожает Волгоградской области

Количество пострадавших от укусов животных постоянно растет. Обстановка по этому вопросу остается напряженной.
Бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, чаще всего заканчивающееся смертельным исходом. Управление Россельхознадзора напоминает, что эффективных методов лечения болезни не существует, поэтому так важна профилактика, заключающаяся в вакцинации домашних, бездомных и диких животных.
Все пострадавшие от укусов должны немедленно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства.
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