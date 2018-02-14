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11:44 (мск), источник: Tengrinews

Бетономешалка врезалась в стоявшую фуру на трассе Алматы — Капшагай: есть погибший

Грузовик-миксер с цементом, ехавший в сторону Алматы по трассе из Капшагая, на полном ходу врезался в припаркованную фуру, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел на 34-м километре трассы. От полученных травм пассажир миксера скончался до приезда скорой.

Водителя миксера в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте работают дознаватели.

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