Бетономешалка врезалась в стоявшую фуру на трассе Алматы — Капшагай: есть погибший

|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Инцидент произошел на 34-м километре трассы. От полученных травм пассажир миксера скончался до приезда скорой.
Водителя миксера в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
На месте работают дознаватели.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.