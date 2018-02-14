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12:29 (мск), источник: Om1.ru

На трассе Омск — Тюмень задержали наркокурьера из Челябинска

Мужчина перевозил в машине 0,5 кг синтетики.

Накануне сотрудники УНК задержали 42-летнего ранее судимого жителя села, который перевозил в своем автомобиле наркотики. Мужчину остановили на 579 км трассы Тюмень — Омск.

Во время проверки правоохранители нашли в тайнике, оборудованном в спинке заднего сиденья три полимерных пакета. Позже эксперты установили, что это синтетический наркотик.

В ходе следствия установлено, что задержанный работал оптовым межрегиональным курьером в интернет-магазине по продаже наркотиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина возил отраву из Новосибирска, Томска, Екатеринбурга и других городов весом от 500 г до 1 кг. В момент задержания он вез в Омск синтетику из Челябинска.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

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