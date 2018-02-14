На трассе Омск — Тюмень задержали наркокурьера из Челябинска

Накануне сотрудники УНК задержали 42-летнего ранее судимого жителя села, который перевозил в своем автомобиле наркотики. Мужчину остановили на 579 км трассы Тюмень — Омск.

Во время проверки правоохранители нашли в тайнике, оборудованном в спинке заднего сиденья три полимерных пакета. Позже эксперты установили, что это синтетический наркотик.

В ходе следствия установлено, что задержанный работал оптовым межрегиональным курьером в интернет-магазине по продаже наркотиков.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-57044659&id=456239381&hash=a891e35a0bdc8dc1&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина возил отраву из Новосибирска, Томска, Екатеринбурга и других городов весом от 500 г до 1 кг. В момент задержания он вез в Омск синтетику из Челябинска.