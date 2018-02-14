Стрельба произошла у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Стрельба произошла у здания
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Стрельба произошла у здания
По данным агентства, подозреваемый задержан.
В свою очередь Fox News уточняет, что стрельба произошла у входа для посетителей около 7:15 по местному времени.
В АНБ заявили, что у входа произошел инцидент, в настоящее время обстановка оценивается как безопасная.
В твиттере
Между тем на кадрах с места происшествия можно заметить внедорожник с пулевыми отверстиями и следы крови на земле.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.