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18:15 (мск), источник: Интерфакс

Стрельба произошла у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Стрельба произошла у здания штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в Мэриленде, сообщает Associated Press.

Источник: AP 2018

По данным агентства, подозреваемый задержан.

По различным данным, ранены от одного до трех человек.

В свою очередь Fox News уточняет, что стрельба произошла у входа для посетителей около 7:15 по местному времени.

В АНБ заявили, что у входа произошел инцидент, в настоящее время обстановка оценивается как безопасная.

В твиттере штаб-квартиры сообщается, что шоссе близ здания перекрыто в связи с полицейским расследованием, но стрельба не упоминается.

Между тем на кадрах с места происшествия можно заметить внедорожник с пулевыми отверстиями и следы крови на земле.

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У здания АНБ в Мэриленде ранены 3 человека
Во время загрузки произошла ошибка.
18:57 (мск)© Ньюстюб
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