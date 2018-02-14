Стрельба произошла у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США

Источник: AP 2018

По данным агентства, подозреваемый задержан.

По различным данным, ранены от одного до трех человек.

В свою очередь Fox News уточняет, что стрельба произошла у входа для посетителей около 7:15 по местному времени.

В АНБ заявили, что у входа произошел инцидент, в настоящее время обстановка оценивается как безопасная.

В твиттере штаб-квартиры сообщается, что шоссе близ здания перекрыто в связи с полицейским расследованием, но стрельба не упоминается.