ПСЗ «Янтарь»: в Калининграде возникло задымление на военном корабле
В Калининграде на судостроительном заводе «Янтарь» в среду на сторожевом корабле «Неустрашимый» возникло задымление, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
В Калининграде на судостроительном заводе «Янтарь» в среду на сторожевом корабле «Неустрашимый» возникло задымление, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
По предварительным данным, внештатная ситуация могла возникнуть
Отметим, в
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