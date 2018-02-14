ПСЗ «Янтарь»: в Калининграде возникло задымление на военном корабле

По предварительным данным, внештатная ситуация могла возникнуть из-за несоблюдения техники безопасности при ремонтных работах. Точные причины будет выявлять специальная комиссия. Как отметили в пресс-службе, задымление было оперативно устранено.

Отметим, в пресс-службе МЧС сообщили, что ведомство не участвовало в ликвидации чрезвычайной ситуации, так как это в компетенции Балтфлота. При этом в Балтфлоте не смогли подтвердить факт ни задымления, ни возгорания.