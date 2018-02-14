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17:55 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре полицейские обнаружили на территории швейного цеха нелегальных мигрантов

Краснодар. 14 фев. — Новая Кубань. Полицейские при участии сотрудников краевого УФСБ и общественников провели рейд по выявлению и пресечению нарушений в области миграционного законодательства.

На территории одного из швейных цехов правоохранители обнаружили 38 иностранных граждан. По итогам проверки выяснилось, что мигранты не оформляли документов, позволяющих им осуществлять трудовую деятельность на территории РФ. Более того, у некоторых из них отсутствовали разрешения на пребывание в России.

Иностранных граждан доставили в полицию, где в отношении них стражи правопорядка составили 42 административных материала. По решению Советского районного суда Краснодара шесть иностранцев приговорены к штрафу и выдворению за пределы РФ. Остальных нарушителей оштрафовали на 2000 рублей.

В отношении работодателя возбуждено административное расследование по статье КоАП «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства», сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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