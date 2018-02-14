В Краснодаре полицейские обнаружили на территории швейного цеха нелегальных мигрантов

На территории одного из швейных цехов правоохранители обнаружили 38 иностранных граждан. По итогам проверки выяснилось, что мигранты не оформляли документов, позволяющих им осуществлять трудовую деятельность на территории РФ. Более того, у некоторых из них отсутствовали разрешения на пребывание в России.

Иностранных граждан доставили в полицию, где в отношении них стражи правопорядка составили 42 административных материала. По решению Советского районного суда Краснодара шесть иностранцев приговорены к штрафу и выдворению за пределы РФ. Остальных нарушителей оштрафовали на 2000 рублей.