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17:29 (мск), источник: Podrobno.uz

В России наградили узбекистанца, спасшего пожилую женщину из горящего дома

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В России наградили узбекистанца, который рискуя собственной жизнью спас пожилую женщину при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Источник: Podrobno.uz

«По информации посольства Узбекистана в Москве, 31 января 2018 года во время пожара в поселке Софрино Московской области гражданин Узбекистана Нуриддин Киргизов, 07.11.1976 г.р., уроженец Самаркандской области, увидев охваченный огнем дом, бросился оказывать помощь пожилой женщине — гражданке России и сам пострадал в результате пожара», — говорится в сообщении.

В настоящее время Киргизову оказывается медицинская помощь и он переведен из реанимационного отделения районной больницы им. проф. В. Н. Розанова (ЦРБ) Пушкино Московской области в травматологическое отделение, где его посетил сотрудник консульского отдела Посольства.

Как сообщили в администрации Пушкино, за героический поступок гражданин Узбекистана представлен к медали за спасение на пожаре гражданки России.

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