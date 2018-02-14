В России наградили узбекистанца, спасшего пожилую женщину из горящего дома
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В России наградили узбекистанца, который рискуя собственной жизнью спас пожилую женщину при пожаре. Об этом сообщает
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В России наградили узбекистанца, который рискуя собственной жизнью спас пожилую женщину при пожаре. Об этом сообщает
«По информации посольства Узбекистана в Москве, 31 января 2018 года во время пожара в поселке Софрино Московской области гражданин Узбекистана Нуриддин Киргизов,
В настоящее время Киргизову оказывается медицинская помощь и он переведен из реанимационного отделения районной больницы им. проф. В. Н. Розанова (ЦРБ) Пушкино Московской области в травматологическое отделение, где его посетил сотрудник консульского отдела Посольства.
Как сообщили в администрации Пушкино, за героический поступок гражданин Узбекистана представлен к медали за спасение на пожаре гражданки России.
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