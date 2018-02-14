В России наградили узбекистанца, спасшего пожилую женщину из горящего дома

Источник: Podrobno.uz

«По информации посольства Узбекистана в Москве, 31 января 2018 года во время пожара в поселке Софрино Московской области гражданин Узбекистана Нуриддин Киргизов, 07.11.1976 г. р., уроженец Самаркандской области, увидев охваченный огнем дом, бросился оказывать помощь пожилой женщине — гражданке России и сам пострадал в результате пожара», — говорится в сообщении.

В настоящее время Киргизову оказывается медицинская помощь и он переведен из реанимационного отделения районной больницы им. проф. В. Н. Розанова (ЦРБ) Пушкино Московской области в травматологическое отделение, где его посетил сотрудник консульского отдела Посольства.