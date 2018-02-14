Москвичка погибла от падения под поезд на станции метро «Царицыно»

«Около 16:33 на станции «Царицыно» Замоскворецкой линии метрополитена 52-летняя женщина, уроженка Москвы, оказалась на жестком пути под прибывающим электропоездом. Машинист, заметив данную ситуацию, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал смерть потерпевшей с предварительным диагнозом: «поездная травма, несовместимая с жизнью», — сказал Мышляев.

Он добавил, что около 16:50 тело погибшей было извлечено, после чего было подано электроснабжение на пути и восстановлено движение поездов.

В настоящее время сотрудники УВД на Московском метрополитене опрашивают всех свидетелей инцидента, включая машиниста электропоезда. Заказан обзор с камер видеонаблюдения. Алексей Мышляев Руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене

«Проводится проверка. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. В целом инцидент на движение поездов не повлиял, службы сработали оперативно», — заключил Мышляев.