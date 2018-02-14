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18:07 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове бухгалтер детского садика подозревается в хищении 1,2 млн рублей

Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении главного бухгалтера детского садика.

Как говорится в сообщении регионального Следственного комитета, женщина обманом похитила 1,2 млн рублей и совершила служебный подлог. Она внесла заведомо ложные сведения в официальные документы, обманув сотрудников Сбербанка и управления Федерального казначейства по Ростовской области.

Женщину в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Сейчас проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства преступления.

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