В Ростове бухгалтер детского садика подозревается в хищении 1,2 млн рублей

Как говорится в сообщении регионального Следственного комитета, женщина обманом похитила 1,2 млн рублей и совершила служебный подлог. Она внесла заведомо ложные сведения в официальные документы, обманув сотрудников Сбербанка и управления Федерального казначейства по Ростовской области.