В полях под Волгоградом задержали 32 узбека-нелегала
Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с сотрудниками регионального ФСБ провели масштабный рейд по соблюдению миграционного законодательства.
Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с сотрудниками регионального ФСБ провели масштабный рейд по соблюдению миграционного законодательства.
Как сообщили «КП-Волгоград» в
Стражи порядка выяснили, что все задержанные находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства. У них не было так называемых патентов — разрешения на трудовую деятельность на территории России.
Сейчас сотрудники управления по делам миграции устанавливают работодателя, на которого работали задержанные иностранцы. Какое наказание грозит задержанным — пока не уточняется.
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