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18:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В полях под Волгоградом задержали 32 узбека-нелегала

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с сотрудниками регионального ФСБ провели масштабный рейд по соблюдению миграционного законодательства.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, рейд прошел на сельскохозяйственных угодьях в Ворошиловском районе Волгограда. В ходе мероприятия было задержано 32 гражданина республики Узбекистан. Всех их доставили в управление по делам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области для дальнейшей проверки и установления личности.

Стражи порядка выяснили, что все задержанные находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства. У них не было так называемых патентов — разрешения на трудовую деятельность на территории России.

Сейчас сотрудники управления по делам миграции устанавливают работодателя, на которого работали задержанные иностранцы. Какое наказание грозит задержанным — пока не уточняется.

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