В полях под Волгоградом задержали 32 узбека-нелегала

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, рейд прошел на сельскохозяйственных угодьях в Ворошиловском районе Волгограда. В ходе мероприятия было задержано 32 гражданина республики Узбекистан. Всех их доставили в управление по делам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области для дальнейшей проверки и установления личности.

Стражи порядка выяснили, что все задержанные находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства. У них не было так называемых патентов — разрешения на трудовую деятельность на территории России.