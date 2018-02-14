Алматинец продал почку через интернет, чтобы купить автомобиль

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Подробности дела о смерти донора почки в Алматы рассказал адвокат Джохар Утебеков в соцсети.

По словам адвоката, желающего купить человеческий орган погибший мужчина, отец двоих детей, нашел в интернете. Из материалов дела стало известно, что сначала стать донором он предложил супруге. Вырученные деньги мужчина планировал потратить на то, чтобы рассчитаться с долгами и купить автомобиль.

«В июне 2016 года супруг предложил жене продать свою почку, чтобы рассчитаться с долгами и купить автомобиль, для чего они дали объявление в интернете. В ноябре ей по ее объявлению позвонила женщина из Астаны, предложила 4 миллиона тенге за почку. Обсудив с супругом, пара приняла решение согласиться. После этого женщина выехала в Астану, где проходила исследование на совместимость. Через неделю стали известны результаты исследования, они оказались совместимы», — цитирует Утебеков приговор суда.

Однако операция по трансплантации не состоялась, потому что женщина была беременна. Тогда мужчина решил сам стать донором.

«Позже от супруга женщина узнала, что к нему по объявлению о продаже почки обратился человек. Мужчина согласился продать свою почку за 10 000 долларов», — говорится в приговоре.

Адвокат считает недопустимой ситуацию с трансплантацией органов в Казахстане. В этой связи он вновь обратился к министру здравоохранения Елжану Биртанову.

«Куда смотрят врачи в Астане и Алматы? Почему почку у нас так легко продать? Отчего доноров не обследуют психиатры? Какой нормальный человек будет менять почку на машину? Когда права донора будут детально регламентированы в Кодексе о здоровье народа, протоколах Минздрава о трансплантологии и реально защищены? Где результаты внутреннего расследования Минздрава? Где виновные? Что вообще делает министр здравоохранения Елжан Биртанов? Он устал?» — написал Утебеков, в последней своей фразе процитировав слова президента Нурсултана Назарбаева, обращенные к министру соцзащиты Тамаре Дуйсеновой, после которых она лишилась своего кресла.

Как ранее стало известно, в Алмалинском райсуде Алматы присудил год ограничения свободы инвалиду, купившему себе почку. Позже прокуратура не согласилась даже с таким приговором и попросила у апелляции шесть лет и восемь месяцев лишения свободы.