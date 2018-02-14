В среду Крым вспомнил, что такое «блэкаут». Без света остались почти 250 тысяч человек
В среду
В среду
Об этом сообщили в
В результате действия противоаварийной автоматики кратковременно частично прекращалось энергоснабжение потребителей города Джанкоя, а также Джанкойского, Красноперекопского, Красногвардейского, Раздольненского районов. Кроме того, частично был обесточен город Севастополь суммарной мощностью 99 МВт. Без света остались около 243 тысячи абонентов. В том числе, в Крыму — 173 тысячи, в Севастополе — 70 тысяч, — говорится в сообщении «Крымэнерго».
Ступенчатое включение потребителей производилось по команде диспетчера с 13:40. Энергоснабжение абонентов, отключенных противоаварийной автоматикой, восстановлено в полном объеме к 14 часам. Причины технологического нарушения выясняются.
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