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18:11 (мск), источник: Интерфакс

Газоснабжение в Пермском крае восстановлено после аварии

Пермь. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Аварийные службы устранили аварию на газопроводе в городе Чусовом Пермского края, где в среду из-за утечки было прекращено газоснабжение свыше 15 тыс. абонентов.

Источник: AP 2018

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону, по состоянию на 17:30 (местного времени) газоснабжение в Чусовом восстановлено в полном объеме, котельные работают в штатном режиме.

«Теплоснабжение в жилых домах не было нарушено», — отмечает управление.

Ранее сообщалось, что в среду в городе Чусовом Пермского края произошла утечка на газопроводе. В результате аварии было прекращено газоснабжение 15 тыс. 160 абонентов.

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