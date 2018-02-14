Газоснабжение в Пермском крае восстановлено после аварии
Пермь. 14 февраля.
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Пермь. 14 февраля.
Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону, по состоянию на 17:30 (местного времени) газоснабжение в Чусовом восстановлено в полном объеме, котельные работают в штатном режиме.
«Теплоснабжение в жилых домах не было нарушено», — отмечает управление.
Ранее сообщалось, что в среду в городе Чусовом Пермского края произошла утечка на газопроводе. В результате аварии было прекращено газоснабжение 15 тыс. 160 абонентов.
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