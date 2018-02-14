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18:45 (мск), источник: dostup1.ru

Массовое ДТП с 11 машинами перекрыло движение на М-5 в Челябинской области

Водителей просят воспользоваться объездными путями.

На М-5 между Чебаркулем и Миассом (Челябинская область) столкнулись три фуры, в прицепе одной из которых ехало восемь легковушек, — на узком участке трассы образовалась многокилометровая пробка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 14 февраля, в 18.25 на 1785 км трассы М-5 «Урал» между Чебаркулем и Миассом произошло ДТП. Столкнулись две фуры Scania и MAN с прицепами, двигавшиеся в попутном направлении. В итоге расцепился автовоз, на котором перевозились восемь легковушек Lada Priora. Затем прицеп врезался в большегруз Volvo. Никто из людей не пострадал.

«Для эвакуации автомобилей требуется тяжелая техника, но, чтобы она подъехала к месту ДТП, нужно расчистить дорогу. Автомобилистов просят воспользоваться объездами на 1799 км и 1780 км, через Чебаркуль и Миасс соответственно. По одной из полос организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении Упрдор «Южный Урал».

На месте работают подрядные организации и бригады ГИБДД. Оперативная информация будет сообщаться один раз в час до ликвидации последствий ДТП и запуска движения на дороге в обычном режиме.

Для срочной информации для всех участников движения и тех, кто находится пока без возможности выезда — круглосуточная диспетчерская служба 8 (351)2666563.

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