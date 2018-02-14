Водителя автобуса за наезд на мальчика в Минске приговорили к 4 годам ограничения свободы

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Мужчина признан виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. По решению суда, обвиняемый также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств на срок 5 лет.

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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

По данным следствия, 10 ноября 2017 года около 7.40 автобус на ул. Якуба Коласа сбил 12-летнего мальчика. Транспорт двигался со скоростью около 60 км/ч от ул. Калинина в направлении ул. Белинского по крайней правой полосе. При подъезде к перекрестку для него горел разрешающий сигнал светофора. Со слов 54-летнего водителя, на дорогу вне пешеходного перехода мальчик выбежал внезапно.

Мальчик впоследствии рассказал, что после остановки трамвая вышел на проезжую часть и хотел направиться к транспорту. Что происходило дальше, шестиклассник не помнит. По заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные им в результате наезда телесные повреждения относятся к категории тяжких.