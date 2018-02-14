Двое детей отравились угарным газом в Кагульском районе
Двое детей четырёх и шести лет отравились угарным газом в селе Рошу Кагульского района. Оба находятся в реанимации. Состояние одного из детей крайне тяжелое.
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Двое детей четырёх и шести лет отравились угарным газом в селе Рошу Кагульского района. Оба находятся в реанимации. Состояние одного из детей крайне тяжелое.
Как сообщила
Накануне внимание к профилактике подобных инцидентов привлек председатель ДПМ Влад Плахотнюк. Он попросил правительство принять меры для предотвращения случаев отравления угарным газом и предложил продолжить установку датчиков дыма в домах малоимущих семей бесплатно.
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