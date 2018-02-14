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19:18 (мск), источник: Publika.md

Двое детей отравились угарным газом в Кагульском районе

Двое детей четырёх и шести лет отравились угарным газом в селе Рошу Кагульского района. Оба находятся в реанимации. Состояние одного из детей крайне тяжелое.

Источник: Publika.md

Как сообщила пресс-секретарь Государственной инспекции по чрезвычайным ситуациям Диана Цуцу, скорую рано утром вызвали родители. Они не пострадали. Пожарным предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Накануне внимание к профилактике подобных инцидентов привлек председатель ДПМ Влад Плахотнюк. Он попросил правительство принять меры для предотвращения случаев отравления угарным газом и предложил продолжить установку датчиков дыма в домах малоимущих семей бесплатно.

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