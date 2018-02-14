Двое детей отравились угарным газом в Кагульском районе

Как сообщила пресс-секретарь Государственной инспекции по чрезвычайным ситуациям Диана Цуцу, скорую рано утром вызвали родители. Они не пострадали. Пожарным предстоит установить обстоятельства произошедшего.



Накануне внимание к профилактике подобных инцидентов привлек председатель ДПМ Влад Плахотнюк. Он попросил правительство принять меры для предотвращения случаев отравления угарным газом и предложил продолжить установку датчиков дыма в домах малоимущих семей бесплатно.