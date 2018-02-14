В Подмосковье нашли тела двух белорусов
Предположительно мужчины отравились «незамерзайкой».
Предположительно мужчины отравились «незамерзайкой».
В понедельник, 12 февраля 2018 года, в Щелковском районе (Московская область) хозяин новостройки обнаружил тела двух работников из Беларуси, которых он нанял на работу. Правоохранители ведут расследование, сообщается на сайте Следственного Комитета России.
Известно, что хозяин дома в Подмосковье пригласил для отделки дома двух белорусов, время от времени приезжал проконтролировать ход ремонта. Приехав в очередной раз, не смог попасть внутрь дома — дверь заперли изнутри. Пришлось вызвать МЧС, а когда дверь выломали, в доме обнаружили два бездыханных тела.
На столе рядом с мужчинами стоял пустой пластиковый пятилитровик «незамерзайки», похожая жидкость была в кастрюле на плите.
Предварительно правоохранители обозначили причину смерти — «отравление неустановленным веществом». В доме следов драки или нападения не обнаружено. После проведения судмедэкспертизы объявят достоверную причину гибели белорусов.
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