В Подмосковье нашли тела двух белорусов

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 12 февраля 2018 года, в Щелковском районе (Московская область) хозяин новостройки обнаружил тела двух работников из Беларуси, которых он нанял на работу. Правоохранители ведут расследование, сообщается на сайте Следственного Комитета России.

Известно, что хозяин дома в Подмосковье пригласил для отделки дома двух белорусов, время от времени приезжал проконтролировать ход ремонта. Приехав в очередной раз, не смог попасть внутрь дома — дверь заперли изнутри. Пришлось вызвать МЧС, а когда дверь выломали, в доме обнаружили два бездыханных тела.

На столе рядом с мужчинами стоял пустой пластиковый пятилитровик «незамерзайки», похожая жидкость была в кастрюле на плите.