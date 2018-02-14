Костанаец выпрыгнул из окна 4 этажа, убегая от полицейских

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае трое подозреваемых в краже были задержаны, причем один из них, убегая от полицейских, выпрыгнул из окна 4 этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.