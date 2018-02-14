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19:30 (мск), источник: Kazinform

Костанаец выпрыгнул из окна 4 этажа, убегая от полицейских

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае трое подозреваемых в краже были задержаны, причем один из них, убегая от полицейских, выпрыгнул из окна 4 этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Как выяснилось, происшествие случилось 10 февраля.

«Сейчас по данному факту УВД Костаная начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 ч.3 УК РК», — сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Во время задержания один из подозреваемых, убегая от полицейских, выпрыгнул из окна 4 этажа и получил открытый перелом. Все трое подозреваемых задержаны.

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