Костанаец выпрыгнул из окна 4 этажа, убегая от полицейских
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае трое подозреваемых в краже были задержаны, причем один из них, убегая от полицейских, выпрыгнул из окна 4 этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
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