В Молодечно лоб в лоб столкнулись два МАЗа
Водитель одного из грузовиков в больнице.
Водитель одного из грузовиков в больнице.
ДТП произошло во вторник, 13 февраля 2018 года, на улице Я. Купалы в Молодечно. Водитель одного из грузовиков вырулил
Примерно в 14.00 34-летний водитель МАЗа, груженого 10 тоннами барды, подъехал к перекрестку и остановился с включенным левым поворотником. На встречу ему ехал автобус, который тоже поворачивал влево.
— Видя, что встречных автомобилей нет, водитель стал совершать маневр поворота. Но в это время
Машины столкнулись лоб в лоб.
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