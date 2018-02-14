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21:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Молодечно лоб в лоб столкнулись два МАЗа

Водитель одного из грузовиков в больнице.

Источник: Комсомольская правда

ДТП произошло во вторник, 13 февраля 2018 года, на улице Я. Купалы в Молодечно. Водитель одного из грузовиков вырулил из-за автобуса, обе машины были загружены «под завязку», передает kraj.by со слов Сергея Бартоша, госавтоинспектора ОГАИ Молодечненского района.

Примерно в 14.00 34-летний водитель МАЗа, груженого 10 тоннами барды, подъехал к перекрестку и остановился с включенным левым поворотником. На встречу ему ехал автобус, который тоже поворачивал влево.

— Видя, что встречных автомобилей нет, водитель стал совершать маневр поворота. Но в это время из-за автобуса показался второй МАЗ, груженый 20 тоннами песка, ехавший в крайней правой полосе, — рассказал госавтоинспектор.

Машины столкнулись лоб в лоб. Из-за аварии один из водителей грузовиков с различными травмами оказался в больнице.

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