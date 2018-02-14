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22:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Белорусский дальнобойщик на фуре задавил насмерть двух поляков

Погибшие водители дрались прямо на автотрассе.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло на днях на автомобильной магистрале в Подляшеском воеводстве Польши, о происшествии информирует польский интернет ресурс DziennikPolski.

Сообщается, что два погибших под колесами грузовика поляка до гибели сами попали в небольшую аварию. Выйдя из своих авто для разбирательств, мужчины поспорили, конфликт перерос в потасовку. В пылу драки мужчины очутились прямо на проезжей части. В этот момент по дороге ехал большегруз. За рулем фуры был водитель из Беларуси, предотвратить ДТП он физически не мог. Водитель легковых авто, 29- и 40-летний мужчины тоже не сумели отскочить из-под движущегося авто и скончались на месте от полученных травм.

И хотя польские правоохранители признают, что избежать смертельной аварии белорусу было не под силу, мужчине грозит заключение под стражу и реальный срок.

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