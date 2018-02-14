Белорусский дальнобойщик на фуре задавил насмерть двух поляков

Сообщается, что два погибших под колесами грузовика поляка до гибели сами попали в небольшую аварию. Выйдя из своих авто для разбирательств, мужчины поспорили, конфликт перерос в потасовку. В пылу драки мужчины очутились прямо на проезжей части. В этот момент по дороге ехал большегруз. За рулем фуры был водитель из Беларуси, предотвратить ДТП он физически не мог. Водитель легковых авто, 29- и 40-летний мужчины тоже не сумели отскочить из-под движущегося авто и скончались на месте от полученных травм.