СМИ сообщили о более 20 раненных при стрельбе в школе на юге Флориды
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Более 20 человек ранены при стрельбе в школе в городе Паркланд на юге Флориды, сообщает местный телеканал 7 News.
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Более 20 человек ранены при стрельбе в школе в городе Паркланд на юге Флориды, сообщает местный телеканал 7 News.
«В настоящий момент СМИ со ссылкой на полицию сообщают о 20 раненых», — говорится в сообщении.
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