В театре рассказали о дальнейшей судьбе осужденного за взятку Ерлана Билалова

«Ерлан в основном репертуаре театра исполняет главные роли. Он Абай в романе “Путь Абая”, его роль не сможет сыграть никто, он Балуан Шолак у Дулата Исабекова, Вершинин у Чехова и таких ролей у него очень много. Если Ерлан уйдет из театра, то репертуар очень сильно оскудеет. Ерлан — известный и узнаваемый актер, он учитель, у него очень большой опыт и он может многому научить молодых актеров», — заявил новый директор театра Асхат Маемиров.
«Мы, конечно, рады, что к нам пришел такой руководитель. Актеры смогли узнали его как настоящего профессионала в своем деле. Он хороший режиссер, и думаю много изменений будет. Что касается коррупции, то в нашем театре никогда раньше такого не было. Тунгышбай оступился, сколько было сказано слов, обид, он очень много оправдывался. Ситуация с Ерланом Билалом — это второй случай. Мы даже подумать не могли об этом. Но что теперь делать? Надо жить дальше», — отметил народный артист Казахстана Сабит Оразбаев.
По словам Маемирова, театр ждут большие перемены. Там планируют выйти на международный уровень, пополнить актерский состав новыми талантами и главное — восстановить былую репутацию.
«Мы должны возвышать театр, как золотую корону. И передо мной сейчас стоит задача поднять авторитет, доброе имя и честь театра имени Мухтара Ауэзова. Конечно, мы будем стараться показывать себя на международном уровне. Что касается заработной платы наших актеров — то на сегодня она одна из самых высоких из всех государственных театров, так как у нас есть статус Академического театра, это один их главных театров страны», — сказал новый руководитель.
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