В театре рассказали о дальнейшей судьбе осужденного за взятку Ерлана Билалова

Источник: Tengrinews

Читайте также От директора драмтеатра Билалова требуют вернуть 670 тысяч тенге

«Ерлан в основном репертуаре театра исполняет главные роли. Он Абай в романе “Путь Абая”, его роль не сможет сыграть никто, он Балуан Шолак у Дулата Исабекова, Вершинин у Чехова и таких ролей у него очень много. Если Ерлан уйдет из театра, то репертуар очень сильно оскудеет. Ерлан — известный и узнаваемый актер, он учитель, у него очень большой опыт и он может многому научить молодых актеров», — заявил новый директор театра Асхат Маемиров.

«Мы, конечно, рады, что к нам пришел такой руководитель. Актеры смогли узнали его как настоящего профессионала в своем деле. Он хороший режиссер, и думаю много изменений будет. Что касается коррупции, то в нашем театре никогда раньше такого не было. Тунгышбай оступился, сколько было сказано слов, обид, он очень много оправдывался. Ситуация с Ерланом Билалом — это второй случай. Мы даже подумать не могли об этом. Но что теперь делать? Надо жить дальше», — отметил народный артист Казахстана Сабит Оразбаев.

По словам Маемирова, театр ждут большие перемены. Там планируют выйти на международный уровень, пополнить актерский состав новыми талантами и главное — восстановить былую репутацию.