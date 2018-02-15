Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе
Чтобы похудеть, надо медленно жевать
Пэрис Хилтон заболела «детской лихорадкой»
Дизайн маленькой брутальной квартиры для молодого хозяина
Водянову в мини-юбке и серебристых ботинках сравнили с подростком
Приемную мать признали мужчиной и забрали сыновейВ Екатеринбурге суд признал удалившую грудь многодетную мать Юлию Савиновских мужчиной
Британские СМИ заявили, что Брызгалова "украла" Олимпиаду
Медведева жестко ответила иностранным журналистам
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
Фото Нюши в купальнике вызвали бурные обсуждения в Сети - СМИ
СМИ: США заявили об «идеальном убийце» подлодок РФ
Александр Малинин показал, как выглядел 28 лет назад
Гарнер впервые после развода появилась на публике с мужчиной
Израильский эксперт: РФ может уничтожить США без ядерного оружия
Экс-помощник госсека США: Жила с 18-ю моряками РФ
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
10Пре-карнавал в Рио
11:30 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорусский дальнобойщик сбил двух человек в Польше

Двое водителей выясняли отношения на скоростной трассе, когда их сбила фура.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как пишет DziennikPolski24, ДТП произошло в пятницу, 9 февраля. На автомагистрали S8 вблизи города Кшево-Старе двое мужчин выясняли отношения после незначительного столкновения их машин. В результате они не заметили, как оказались на трассе.

29-летний житель Кракова и 40-летний житель города Замбрув умерли на месте происшествия. О водителе фуры известно лишь, что он белорус.

Проводится проверка. Следователи отметили, что дальнобойщик не нарушал правила, а избежать наезда было невозможно. Но обвинение ему выдвинули — за ДТП со смертельным исходом.

Водителя не заключали под стражу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Кулинарные рецепты для новогоднего стола
Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о ценах на автомобили Geely
Фигуристы Тарасова и Морозов сенсационно остались без медалей ОИ
СМИ: раненные в Сирии «наемники» доставлены в госпитали России
Биатлонистки бегут индивидуальную гонку на ОИ (видеотрансляция)
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Россия заморозит добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной
Россияне перешли от сбережений к потреблению
Экс-депутата Госдумы заподозрили в краже 200 млн рублей
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Падение с пьедестала. Тарасова и Морозов не попали в призёры ОИ Они не смогли показать лучшего проката в сезоне. А соперники смогли
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Американские спецслужбы запретили пользоваться китайскими смартфонами Спецслужбы США не рекомендуют американцам пользоваться смартфонами известных производителей
Кино
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе Актриса нарастила волосы для роли в историческом проекте
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Как живут женщины с паническим страхом рожать От панического страха перед родами страдает до 14% женщин
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь