Белорусский дальнобойщик сбил двух человек в Польше
Двое водителей выясняли отношения на скоростной трассе, когда их сбила фура.
Двое водителей выясняли отношения на скоростной трассе, когда их сбила фура.
Как пишет DziennikPolski24, ДТП произошло в пятницу, 9 февраля. На автомагистрали S8 вблизи города
29-летний житель Кракова и 40-летний житель города Замбрув умерли на месте происшествия. О водителе фуры известно лишь, что он белорус.
Проводится проверка. Следователи отметили, что дальнобойщик не нарушал правила, а избежать наезда было невозможно. Но обвинение ему выдвинули — за ДТП со смертельным исходом.
Водителя не заключали под стражу.
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