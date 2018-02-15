Белорусский дальнобойщик сбил двух человек в Польше

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как пишет DziennikPolski24, ДТП произошло в пятницу, 9 февраля. На автомагистрали S8 вблизи города Кшево-Старе двое мужчин выясняли отношения после незначительного столкновения их машин. В результате они не заметили, как оказались на трассе.

29-летний житель Кракова и 40-летний житель города Замбрув умерли на месте происшествия. О водителе фуры известно лишь, что он белорус.

Проводится проверка. Следователи отметили, что дальнобойщик не нарушал правила, а избежать наезда было невозможно. Но обвинение ему выдвинули — за ДТП со смертельным исходом.