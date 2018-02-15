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11:09 (мск), источник: "Российская газета"

На Ангаре обнаружили нефтяное пятно

Росприроднадзор по Иркутской области начал проверку по факту разлива нефтепродуктов на Ангаре в городской черте Иркутска.

Нефтяное пятно на льду реки неподалеку от действующей нефтебазы накануне обнаружили жители района Жилкино города Иркутска. По мнению иркутян, нефтепродукты просочились сквозь дамбу из дренажной канавы.

Фото и видео черной жижи очевидцы передали в Росприроднадзор. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в тот же день на место выехала инспекция с проверкой.

— По оценке инспектора, пятно занимает примерно 250 квадратных метров льда. Однако говорить об источнике и степени загрязнения пока преждевременно. На месте второй день работают наши специалисты, выясняют все обстоятельства. Взяты пробы воды. Итоги проверки станут известны в понедельник, 19 февраля. Тогда будут понятны реальные объемы и концентрация загрязнения, а также можно будет оценить причиненный ущерб, — уточнили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

Сейчас нефтяная компания, которой принадлежит нефтебаза, занимается ликвидацией розлива.

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