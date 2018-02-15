На Ангаре обнаружили нефтяное пятно

Фото и видео черной жижи очевидцы передали в Росприроднадзор. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в тот же день на место выехала инспекция с проверкой.

— По оценке инспектора, пятно занимает примерно 250 квадратных метров льда. Однако говорить об источнике и степени загрязнения пока преждевременно. На месте второй день работают наши специалисты, выясняют все обстоятельства. Взяты пробы воды. Итоги проверки станут известны в понедельник, 19 февраля. Тогда будут понятны реальные объемы и концентрация загрязнения, а также можно будет оценить причиненный ущерб, — уточнили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.