На Ангаре обнаружили нефтяное пятно
Росприроднадзор по Иркутской области начал проверку по факту разлива нефтепродуктов на Ангаре в городской черте Иркутска.
Росприроднадзор по Иркутской области начал проверку по факту разлива нефтепродуктов на Ангаре в городской черте Иркутска.
Нефтяное пятно на льду реки неподалеку от действующей нефтебазы накануне обнаружили жители района Жилкино города Иркутска. По мнению иркутян, нефтепродукты просочились сквозь дамбу из дренажной канавы.
Фото и видео черной жижи очевидцы передали в Росприроднадзор. Как сообщили в
— По оценке инспектора, пятно занимает примерно 250 квадратных метров льда. Однако говорить об источнике и степени загрязнения пока преждевременно. На месте второй день работают наши специалисты, выясняют все обстоятельства. Взяты пробы воды. Итоги проверки станут известны в понедельник, 19 февраля. Тогда будут понятны реальные объемы и концентрация загрязнения, а также можно будет оценить причиненный ущерб, — уточнили в
Сейчас нефтяная компания, которой принадлежит нефтебаза, занимается ликвидацией розлива.
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