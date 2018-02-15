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11:29 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Бресте спасатели деблокировали девушку после ДТП

Авария произошла 14 февраля, сообщили в МЧС.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сообщение о ДТП поступило в 20.36. Авария произошла вчера на улице лейтенанта Рябцева в Бресте. Водитель BMW 5 не справился с управлением и влетел в дерево. Мужчина смог выбраться из машины самостоятельно до прибытия спасателей. Пассажирка оказалась заблокирована. Вызволить ее смогли при помощи специального инструмента.

После осмотра девушку госпитализировали в областную больницу.

По факту проводится проверка.

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