В Бресте спасатели деблокировали девушку после ДТП

Сообщение о ДТП поступило в 20.36. Авария произошла вчера на улице лейтенанта Рябцева в Бресте. Водитель BMW 5 не справился с управлением и влетел в дерево. Мужчина смог выбраться из машины самостоятельно до прибытия спасателей. Пассажирка оказалась заблокирована. Вызволить ее смогли при помощи специального инструмента.